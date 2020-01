VIDEO: Knokken tegen zombies in de Vierhavensstraat

Je zou het niet zeggen, maar in een lege hal aan de Vierhavenstraat in Rotterdam-West vinden epische gevechten plaats met zombies. En je vindt er een prachtige fantasy-wereld, waar je met je vrienden doorheen kan lopen. Met een speciale virtual-reality-bril kun je je daar helemaal onderdompelen in de meest bijzondere werelden.

De hal heeft de naam Zero Latency, een verwijzing naar een computerterm. De twee initiatiefnemers van dit VR-project zijn Maarten Peelen en Vitas Kersbergen. "We zijn nu een paar dagen open en het loopt storm", zegt Peelen.

Volgens Peelen worden de deelnemers 'meegenomen in een andere wereld'. De mensen krijgen een VR-bril en een rugzak, met computerapparatuur. Op die manier staan de deelnemers in contact met de centrale computer.

Maarten Peelen doet voor hoe Rotterdammers met een zombie-aanval omgaan



"En dan kan je dus in strijd gaan met zombies bijvoorbeeld", lacht Peelen. "Je loopt dan rond met een wapen. Je hebt contact met je teamgenoten. Je ziet elkaar. En je werkt aan een gezamenlijk doel. Het is allemaal heel sociaal dus."

Voor mensen die niet zo gewelddadig zijn ingesteld is er ook een fantasywereld. "Maar ik had hier gisteren een groep studentes over de vloer", zegt Peelen. "En die hebben eerst de fantasy-setting gedaan en daarna het zombieverhaal. Die vonden het schieten ook hartstikke leuk!"

Toch blijft het apart, zegt de verslaggever van Rijnmond. Als je in de virtuele wereld een trap oploopt, krijg je ook het gevoel dat je omhoog gaat, terwijl je met beide benen op de platte vloer staat. Ligt misselijkheid niet op de loer? "Dat valt wel mee", legt Kersbergen. "Het systeem is zo ingesteld dat je geen verschil merkt tussen wel of geen beeld. Maar als je in de virtuele wereld in een lift staat, dan voel je dat wel ja. Het lijkt of je omhoog gat, terwijl je met beide benen op de Rotterdamse grond staat."