Stof tot nadenken op het IFFR: 'Een vrouw wordt neergezet als mooi en een man als succesvol'

Het IFFR eindigt zondag en daarmee zijn we al ruim over de helft van het Rotterdamse festival. Superfan Aruna vertelt bij Rijnmond over wat tot nu toe haar hoogtepunt was, en dat is geen film.

"Zoals ieder jaar laten ze een aantal films zien over de toestand in de wereld om het maar zo te noemen. Bijvoorbeeld over de HongKong-protesten en #MeToo."

Achterstand van de vrouw

Over het onderwerp #MeToo werd dinsdag ook een masterclass gegeven. "Dat ging over de achterstand van vrouwen in film. Daar hoorde ik dat een man in 3D wordt opgenomen en en vrouw in 2D. Dat was mij nog niet opgevallen, maar nu ga ik daar dus op letten."

Ze legt uit wat het verschil tussen 2D en 3D in dit geval inhoudt. "Dan is de vrouw eigenlijk gewoon onderdeel van het frame en een man wordt altijd zo gefilmd dat hij vooraan staat in de scène."

"Het point of view is altijd dat hij naar de vrouw kijkt, het is zelden andersom." Tijdens de workshop worden voorbeelden gegeven. "Een vrouw wordt vaak in een beetje een wazig beeld neergezet, alsof het met vaselinelens is opgenomen. En vrouwen zijn altijd mooi in een film en mannen zijn altijd succesvol."

Mooi zijn en gaan vechten

Aruna vond de masterclass en de docent erg interessant. "Ze liet zelfs clips zien van hedendaagse films en die vrouw heeft gewoon gelijk." Ook werd Aruna tijdens de workshop erop gewezen dat de vrouwen vaak in slow motion worden afgebeeld als ze mooi zijn en mannen als ze gaan vechten bijvoorbeeld.

Volgens Aruna is dit niet anders bij films die geregisseerd worden door vrouwen. "Omdat we zo gewend zijn op die manier te filmen, wordt het ook op die manier gedaan."

Naast de workshop, heeft Aruna nog geen films gevonden waar ze van ondersteboven is. "Dit jaar zie ik niet echt grote uitschieters, het lijkt heel veel op die van vorig jaar. Er zijn een paar leuke documentaires geweest. De grote uitschieter heb ik nog niet gezien, maar het kan nog komen."