Ombudsman zoekt uit wat kinderen in armoede écht nodig hebben

Kinderombudsman Stans Goudsmit start dit jaar een onderzoek naar de effectiviteit van armoederegelingen voor kinderen. "De afgelopen perioden heb ik van verschillende mensen en organisaties gehoord dat ze twijfelen of die regelingen goed werken. Voorzien ze bijvoorbeeld wel in de behoeften van de kinderen?"

Er zijn verschillende vormen van bijdragen voor kinderen die leven in armoede. "Wethouder Grauss (red. van Rotterdam) heeft bij de start van mijn onderzoek laten weten dat ook hij vindt dat er onvoldoende gebruik van wordt gemaakt. Bijvoorbeeld het Fonds voor sport." Maar een kwart van de kinderen die recht heeft op een bijdrage uit dit Fonds, maakt er gebruik van.

De kinderombudsman gaat onderzoeken hoe dit kan. En hoewel het onderzoek nog moet starten, komen er al wel berichten bij haar binnen met mogelijke oorzaken. "Hoewel je lid kunt worden van een club, blijkt dat het voor sommigen moeilijk is om er te komen. Omdat niet het kaartje voor het openbaar vervoer erbij inzit of omdat ze geen fiets hebben. Of kinderen krijgen een fiets, maar geen geld voor reparaties aan die fiets."

In gesprek met kinderen

Goudsmit is kinderombudsman bij zes gemeenten in de regio. "Ik heb gevraagd of zij mij willen vertellen welke regelingen zij hebben en hoeveel gebruik daarvan wordt gemaakt. En hoe ze die regelingen bekend maken. Maar ik ga ook met gesprek met kinderen, ouders en professionals die hen begeleiden."

Goudsmit hoopt dat haar onderzoek een reden is voor gemeentes om hun geld in te zetten, daar waar nodig is. Het onderzoek moet na de zomer af zijn.