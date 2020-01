Dolly Dots keren terug op het podium; première in Rotterdam

De Dolly Dots gaan weer optreden. De voormalige Nederlandse meidenband - nu bijna allemaal 60 jaar - begint een theatertournee Sisters on Tour in september 2020 in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. In november staan de dames in Kunstmin in Dordrecht en in het Theater aan de Schie in Schiedam. In februari keren ze nog een keer terug in het Nieuwe Luxor.