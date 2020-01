'Verloskunde Schiedams ziekenhuis in 2023 dicht'

De afdeling acute verloskunde in het Franciscus Vlietland in Schiedam sluit in 2023. Ouders moeten dan voor bevallingen naar het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Dat schrijft minister Bruins van gezondheidszorg aan de Tweede Kamer.

In 2023 opent het Moeder-Kind Centrum bij het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. De Franciscus-organisatie is dan van plan om alle zorg rondom de geboorte te concentreren in het Kleiwegkwartier.

Minister Bruins schrijft ook dat er in het regionaal Schiedams overleg is gesproken over het beoordelen van zwangere vrouwen in een verloskundig prenataal triagecentrum. Daarvoor zijn verder nog geen concrete stappen gezet.

Eerder werd bekend dat de afdeling klinische kindergeneeskunde op termijn uit het Schiedams ziekenhuis verdwijnt. Sinds oktober 2016 is de spoedeisende hulp in het Vlietland alleen open tussen 10:00 en 21:00.