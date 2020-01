Dutch Pinball Museum verhuist met 120 flipperkasten naar historisch pand in Delfshaven

Het was een hoop gesjouw voor Gerard van de Sanden, directeur van het Dutch Pinball Museum. Hij verhuisde afgelopen weekend 120 flipperkasten van 130 kilo van de Fenixloods in Katendrecht naar het monumentale pand de Dubbelde Palmboom in Historisch Delfshaven. "Een hele volksverhuizing", vertelt Van de Sanden.

Met de verhuizing van het museum naar Historisch Delfshaven is er meer ruimte voor de collectie. "In de Fenixloods stonden er om en nabij tachtig waar je op kon spelen. We hadden er nog wel meer, maar die pasten niet. Dus die stonden in de opslag, maar zijn wel mee verhuisd en die gaan hier tentoongesteld worden", legt de directeur van het museum uit.

Historie

"De begane grond wordt het museum waar je rond kan dwalen en mooie dingen kan zien en daar komt een stuk horeca. Op de eerste verdieping, dat noemen wij het 'youseum', mag je alles gebruiken. Er zijn drie zalen en daar staat al het geweld. Het is honderd jaar historie", vervolgt Van de Sanden.

Van de Sanden is blij dat het museum juist nu neerstrijkt in Historisch Delfshaven: "We zitten hier nu op een toeristische hotspot en het wordt alleen maar gekker. Dit jaar is het vierhonderd jaar geleden dat de pelgrimsvaders vertrokken uit Historisch Delfshaven en dit wijkje wordt in het zonnetje gezet. De Amerikanen gaan zeker deze kant op komen. Je verwacht flipperen niet in Historisch Delfshaven, maar het is wel iets heel Amerikaans".

Terug naar de Kaap

Het Dutch Pinball Museum is de komende drie jaar te bezoeken in het pand aan de Voorhaven. Daarna keert het museum terug naar Katendrecht. "We zitten hier drie jaar en dan gaan we terug naar de Fenixloods", licht Van de Sanden toe. In de tussentijd wordt er in de Fenixloods gewerkt aan het Landverhuizersmuseum. "We mogen onder de vleugels van het Landverhuizersmuseum ons ding doen."

"Dit is een heel mooi pand, maar uiteindelijk komt er iets anders in. Het museum past zo mooi bij de Fenixloods. Het verhaal van de Holland-Amerika Lijn. Daar wordt het verhaal verteld van mensen die naar Amerika zijn vertrokken en wij vertellen het verhaal van alles wat uit Amerika terug is gekomen naar ons", vervolgt hij.

Van de Sanden hoopt dat de verhuizing over drie jaar ook de laatste is: "Ik ben heel m'n leven al bezig met flipperkasten. Ik huurde altijd ruimtes voor heel goedkoop, maar dan moesten we er ook weer heel snel weer uit. Dus ik ben wel de meest ervaren persoon in flipperkasten sjouwen".

De opening in Delfshaven staat voor eind maart op de planning.