Uit het Radio Rijnmond Archief: kunstenaar George Stahl

Iedere maandag- tot en met donderdagavond neemt Radio Rijnmond om 19:00 uur de tijd voor een langer gesprek, met bekende en onbekende bijzondere regio-genoten, of we nemen een duik in het Rijke Radio Rijnmond Archief, zoals NU. Met deze keer het verhaal van George Stahl: de kunstenaar woonde en werkte een groot deel van zijn leven in Rotterdam.

Zijn schilderijen en tekeningen zaten in depots en privécollecties over de hele wereld. Dankzij een schenking van zijn zoon was een selectie twee jaar geleden te zien in het Chabot Museum in Rotterdam.

George Stahl junior kwam twee jaar geleden over van Chicago naar Rotterdam om de expositie te openen. En wij heropenen het Radio Rijnmond-archief; luister naar een radiodocumentaire van programmamaker Paul Verspeek.

Liever op een ander tijdstip luisteren? Swipe de afbeelding naar links en klik op het audio-icoontje.