Dijkhuizen: 'Het voelt heerlijk om weer bij Excelsior te zijn'

Marinus Dijkhuizen is terug als trainer van Excelsior

Marinus Dijkhuizen is terug als trainer van Excelsior. Hij tekende woensdag een contract tot de zomer van 2022 en stond direct met de groep op het veld. De Westlander promoveerde in 2006 als speler en in 2014 als trainer met de Kralingers naar de eredivisie. ''Het voelt heerlijk om weer hier te zijn en ik heb wel genoten van de eerste training'', aldus Dijkhuizen.