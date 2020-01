Caravanstalling in brand in Rotterdam-Schiebroek, brandweer heeft vuur onder controle

Caravanstalling in brand in Rotterdam-Schiebroek

In een loods aan de Wildersekade in Rotterdam-Schiebroek hebben caravans in lichterlaaie gestaan. Daarbij kwam veel rook vrij. De brandweer heeft inmiddels het sein brand meester gegeven. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Bij het bluswerk is groot materieel gebruikt om het vuur te bestrijden. Zo werd een schuimblusvoertuig ingezet, dat van grotere afstand kan blussen. Ook is gebruik gemaakt van een hoogwerker.

De brand ontstond toen een auto midden in de loods vlam vatte. Het vuur sloeg over naar de caravans. De rook was tot in de wijde omgeving te zien.

Verslaggever Esther Schalkwijk was aanwezig aan de Wildersekade en sprak met brandweerwoordvoerder Kenneth van Veen over de brand: