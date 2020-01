Jongen in been gestoken in Spijkenisse

In Spijkenisse is woensdagmiddag een jongen in zijn been gestoken. Dat gebeurde rond 14:30 uur op de Hoepelmaker in de Gildenwijk. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden.

De aanleiding van de steekpartij is onduidelijk. Een ooggetuige zag dat een groep jongens een persoon te grazen nam. "Met acht of tien personen stonden ze op die ander in te hakken. Ze waren allemaal in het donker gekleed en met capuchons. Twee stonden er ook nog te filmen, één dichtbij en één ver af."

De man, die verderop met een collega aan het werk was, schreeuwde naar de 'aanvallers'. "We konden er niet bijkomen, want er zat een sloot van 2,5 meter tussen. Maar toen we begonnen te schreeuwen, gingen die gasten er wel vandoor."

De Hoepelmaker ligt tegenover de Ring van Putten, een school voor voortgezet onderwijs, en het Spijkenisse Medisch Centrum.