Justitie eist ruim jaar cel tegen sportschoolhouder voor illegale handel in medicijnen

De eigenaar van een sportschool aan de Straatweg in Rotterdam moet als het aan justitie veertien maanden de cel in. De man wordt verdacht van de illegale handel in medicijnen en bezit van verdovende middelen, wapens en munitie.

Hij werd met een andere man in oktober aangehouden. Het duo zou vanuit de sportschool de handel hebben gedreven in de medicijnen, die bij verkeerd gebruik grote gezondheidsrisico’s kunnen opleveren.

In het huis van een van de verdachten werden ook twee vuurwapens en harddrugs gevonden. Daar werd ook een vrouw aangehouden.

Misstanden

In de loop van 2019 ontving de politie informatie over mogelijke misstanden in de betreffende sportschool. Rechercheurs stelden een onderzoek in. De conclusie was dat er binnen de sportschool medicijnen werden verhandeld. Over de risico’s en de juiste manier van toedienen werd niet gesproken.

De informatie was om met de inspectie gezondheidszorg het pand te doorzoeken. Die trof flinke hoeveelheden van meerdere soorten medicijnen aan. Ook kwam aan het licht dat middelen via een spuit werden toegediend. Er lagen spuiten en in een kamertje achteraf stond een ‘behandeltafel’.

De tweede verdachte hoorde vier maanden celstraf eisen. Justitie vroeg voor een derde verdachte, de vrouw, vrijspraak.