Zomercarnaval en corsocultuur op de nominatie voor UNESCO immaterieel erfgoed

Het Rotterdamse Zomercarnaval en de corsocultuur in Nederland moeten op de Internationale Immaterieel Erfgoedlijst van UNESCO komen. Dat vindt minister Van Engelshoven.

"De corsocultuur en het zomercarnaval weerspiegelen de culturele diversiteit van Nederland", stelt de minister. "Immaterieel erfgoed verbindt mensen en verleent hun een gevoel van identiteit."

Met de nominatie volgt Van Engelshoven het advies van de Raad voor Cultuur. Het is nu aan de Corsokoepel, die meer dan 13 corso’s vertegenwoordigt, en aan de Stichting Zomercarnaval Nederland om samen met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en het ministerie een goed nominatiedossier samen te stellen.

Doel van de immaterieel erfgoedlijst is gebruiken, rituelen, feesten en ambachten voor de toekomst te beschermen en de waardering voor immaterieel erfgoed te bevorderen.

Om op de internationale lijst voor Immaterieel Erfgoed te komen, moet het erfgoed stevig draagvlak hebben binnen een gemeenschap. Ook moet het met zijn tijd meegaan om levend te blijven.

De nominatie voor de corsocultuur wordt vóór 31 maart ingediend. In het daarop volgende jaar neemt het Comité van het verdrag een besluit over inschrijving op de UNESCO-lijst. De nominatie voor het zomercarnaval wordt in 2021 ingediend.

Na de inschrijving van het molenaarsambacht in 2017 worden dit de tweede en derde Nederlandse immaterieel erfgoed-nominaties.