Fatale mishandeling Rotterdam-Zuidwijk: man verdacht van moord

Justitie vermoedt dat er opzet in het spel was bij de fatale mishandeling in Rotterdam-Zuidwijk, afgelopen weekend. Daarbij kwam een 26-jarige vrouw om het leven. De man die afgelopen weekend werd opgepakt na de mishandeling, wordt verdacht van moord.

De vrouw raakte zaterdag zwaargewond bij een ruzie met haar partner in een woning aan de Vaarnerkamp. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek daar maandag aan haar verwondingen. Het OM vermoedt dat er opzet in het spel was. Waarom dat vermoeden er is, wordt niet bekend gemaakt.



De 29-jarige verdachte meldde zich dezelfde nacht nog op het bureau. Volgens omwonenden is hij de partner van het slachtoffer, maar daar kan het OM geen uitspraken over doen. Hij blijft veertien dagen langer vastzitten.