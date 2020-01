Bewoners flatbrand Rotterdam-Oosterflank weer terug naar huis

Brandweerwoordvoerder Kenneth van Veen vertelt over de brand aan de Grote Beer

In een flat aan de Grote Beer in Rotterdam-Oosterflank heeft woensdagmiddag korte tijd een uitslaande brand gewoed. Hierbij is zeker één man zwaargewond geraakt. Een andere bewoner liep lichte verwondingen op. Veertig bewoners zijn geëvacueerd, meldt de brandweer.