Rotterdamse Chinezen sturen mondkapjes naar China

Ook in Chinese winkels en restaurants zijn medewerkers bezorgd over de situatie in China. Jinai Looi van het Zesde Geluk zegt dat ze in Rotterdam al mensen met mondkapjes heeft zien lopen en werken: "Het is ook wel spannend, zeker nu voor het Chinees nieuwjaar veel mensen op familiebezoek zijn in China."

Voorraden

Arjan Chan is de eigenaar van de Chinese supermarkt Wah Nam Hong aan de West-Kruiskade. Bijna al zijn producten komen uit China. "Omdat het Chinees nieuwjaar eraan kwam, heb ik heel veel ingekocht, ook omdat fabrieken daar met nieuwjaar standaard twee weken stil liggen. Dat is een geluk bij een ongeluk, want voorlopig heb ik genoeg voorraad in huis. Dat wordt natuurlijk anders als het land de komende drie maanden echt op slot zou gaan."

Chan is behalve ondernemer ook organisator van de Chinese nieuwjaarsviering, komende zaterdag in Rotterdam. "Dat is echt een groot straatfeest, dat ga ik niet zomaar afgelasten. Tenzij de situatie dusdanig verslechterd dat we worden teruggefloten door de overheid of het RIVM. Maar voorlopig is dar geen sprake van."

Het Chinees nieuwjaar staat dit keer in het teken van de rat. Brengt dat ongeluk? Chan: "Nou, het is best leuk die Chinese astrologie, maar ik hou me er niet al te veel aan vast."