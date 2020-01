ZieZuid Award zoekt helden uit Rotterdam-Zuid

Rotterdam-Zuid heeft niet bij iedereen het beste imago. Om dit op te krikken, wordt de 'ZieZuid Award' in het leven geroepen. De organisatie is op zoek naar bewoners en clubs die bijdragen aan een beter Rotterdam-Zuid.

"Het is een prijs voor lokale helden die meehelpen om Rotterdam-Zuid beter, mooi, gaver of fijner te maken", zegt Nina Cranen van ZieZuid, de stichting achter de award.

Als medewerker van bouwproject 'Hart van Zuid' in het gebied bij Ahoy ziet Cranen voldoende moois gebeuren in dit deel van de stad. Goede initiatieven, mensen die elkaar helpen en stoere projecten die van de grond komen. Wat haar betreft mag dat veel meer voor het voetlicht komen.

Vier categorieën

De prijs wordt uitgedeeld in vier categorieën: kunst en cultuur, toerisme en sport, leren, werken en ondernemen en leven op Zuid. Qua kanshebbers denkt Nina bijvoorbeeld aan het grote huiswerkproject in Vreewijk en Bloemhof, maar ook aan het Ondernemershuis-op-Zuid dat voor werkgelegenheid zorgt en waar jonge ondernemers hun dromen kunnen waarmaken.

Andere kanshebbers zijn wat haar betreft de vrouwen van Women Connected, die in het Nieuwe Luxor hun levensverhalen verwerken tot toneel en theater en zo herkenbare verhalen maken voor heel veel vrouwen.

"En wat mij betreft maakt Ahoy ook een kans", zegt Nina. "Dat trekt al jarenlang mensen uit heel Nederland en daarbuiten naar Rotterdam-Zuid. Of het nu een concert, sportwedstrijd, hengelbeurs of het Songfestival is."

Lokale helden

Toch is de ZieZuid Awards op zoek naar meer kandidaten. "Dat mag ook de buurman of buurvrouw zijn die altijd klaar staat. Of een ander, wat kleiner initiatief. Juist in die lokale helden zijn we geïnteresseerd."

Wil je zelf meedingen naar een ZieZuid Award? Of ken je iemand die wat jou betreft in aanmerking komt? De hoofdprijs is waarschijnlijk een mooi weekend weg op Zuid. Stuur dan een mailje naar info@hartvanzuidrotterdam.nl. Inschrijven of voordragen kan tot en met 1 maart.