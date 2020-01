LieverLinks nieuwe partij in Nissewaard

Het voormalige PvdA-raadslid Kim van de Kant gaat in de gemeenteraad van Nissewaard door als de partij LieverLinks. Dat is woensdagavond bekend gemaakt tijdens de gemeenteraad in het gemeentehuis in Spijkenisse.

Ze heeft met haar nieuwe politieke metgezellen bewust gekozen voor de term links. "Eerst was er twijfel. Maar we zijn ook allemaal links, dus waarom moeilijk doen, hebben we vervolgens gezegd. Mensen willen toch weten waar je voor staat. Dat is nu dus duidelijk," aldus Van de Kant.

Ze stapte twee weken geleden uit de fractie van de PvdA na gedoe over het Shantyfestival. De voorman van dat evenement had zich begin januari laten ontvallen dat vrouwenkoren niet welkom waren op het festival.

Van de Kant stelde dat voorval aan de kaak op Facebook. Dat zorgde voor verontwaardiging bij de organisator, die ook nog eens de nestor van coalitiepartij ONS is.

Steunbetuigingen

De PvdA stelde Van de Kant vervolgens voor de keuze: excuses aanbieden of opstappen. De jonge politica koos voor het laatste. Ze kreeg van veel mensen steunbetuigingen voor haar stap.

Het is nog onduidelijk of en hoe Van de Kant drie commissies in Nissewaard gaat volgen. Ze is de enige namens LieverLinks in de gemeenteraad. "In mijn eentje is dat wel heel veel."

Ze wil vooral de basis leggen voor een beweging. "We gaan onze wil niet opleggen aan mensen die zich bij ons aansluiten. Het gaat er vooral om wat de mensen willen. Zo hopen we ze aan LieverLinks te binden."

LieverLinks is de elfde partij in gemeenteraad van Nissewaard. Na de verkiezingen in 2018 waren dat er in eerste instantie negen. Nadien scheidde de Volkspartij Nissewaard zich af van de PVV.