Politie vermoedt opzet bij brand in flat Rotterdam-Oosterflank

De politie heeft sterke vermoedens dat de brand in een flat in Rotterdam-Oosterflank woensdagmiddag is aangestoken. Een bewoner raakte zwaargewond, tientallen omwonenden moesten worden geëvacueerd.

De brand brak voor 18:00 uur uit in een woning op de 5e verdieping. Hoewel het vuur snel uit was, zaten veel bewoners vast in het flatgebouw. Zij konden hun woning niet uit vanwege de rook in het gebouw.

De brandweer heeft deze mensen uiteindelijk met hoogwerkers geëvacueerd. Zij mochten rond 20:00 uur inmiddels bijna allemaal weer terug naar huis. De bewoner van de flat waar de brand was, werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

De politie doet momenteel onderzoek naar de brand. Het vermoeden bestaat dat de brand is aangestoken. "We sluiten aanhoudingen niet uit", laat een woordvoerder weten.