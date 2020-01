Geëvacueerde bewoner: 'Ik sta op mijn pantoffels, maar die zijn gelukkig warm'

Tientallen bewoners van een flat aan de Grote Beer in Rotterdam-Oosterflank moesten woensdagavond worden geëvacueerd door de brandweer. In een van de woningen was brand uitgebroken, waardoor de hele flat vol rook stond en de bewoners geen kant op konden. En dat was schrikken.

"Ik kwam erachter door alle brandweerauto's", zegt een vrouw die woensdagavond op de parkeerplaats voor de flat staat. "Het begon ook enorm te stinken in mijn huis. Ik stond op mijn balkon en had het zo benauwd... Toen hebben ze me van het balkon af gehesen."

Gelukkig had deze bewoonster een winterjas aan, maar qua schoeisel was ze niet goed voorbereid op een eventuele evacuatie. "Ik sta op mijn pantoffels, maar die zijn gelukkig warm."

Een andere bewoner ademde veel rook in. "Ik zat gewoon thuis tv te kijken en dacht toen: wat is dit? Toen heb ik meteen 112 gebeld." Hij is nagekeken door ambulancepersoneel. "Ik ben nog een beetje duizelig, maar verder gaat het goed. Het is schrikken."

De brandweer evacueerde uiteindelijk zo'n veertig mensen. De bewoners van zes huizen kunnen woensdagavond nog niet naar huis, omdat hun woning eerst goed gelucht moet worden. Zij zijn elders opgevangen.



De politie heeft sterke vermoedens dat de brand in de flat is aangestoken. Aanhoudingen worden niet uitgesloten.