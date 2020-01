Meeste inklimmers in Rotterdamse haven komen uit Albanië

De politie en Koninklijke Marechaussee hebben afgelopen jaar 1365 inklimmers opgepakt op of bij terreinen van de Rotterdamse veerdiensten naar Engeland. Bijna vijfhonderd van hen kwamen uit Albanië.

Dat schrijft burgemeester Ahmed Aboutaleb aan de Rotterdamse gemeenteraad. Het aantal inklimmers in 2019 is nagenoeg gelijk aan het aantal in 2018.

Van de 1365 migranten werden 788 opgepakt door de Koninklijke Marechaussee. Meer dan veertig procent van hen kwam uit Albanië; zeventien procent uit Afghanistan. Ook bij de aanhoudingen door de politie (577) kwamen de meesten uit Albanië en Afghanistan.

Van alle migranten die de Koninklijke Marechaussee landelijk heeft aangehouden, werd bijna vier procent voor een tweede keer opgepakt. Burgemeester Aboutaleb verwacht niet dat het percentage in Rotterdam hier sterk van afwijkt.