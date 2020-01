Medewerkers leerbedrijf Magis in dienst bij gemeente Rotterdam

Magis begeleidt mensen die door beperkingen problemen hebben om een normale baan te vinden. Daarvoor hebben ze verschillende leerbedrijven: in de kwekerij, schoonmaak, bouw, en kringloop.

Het bedrijf werd twee jaar geleden overgenomen door de gemeente Rotterdam en ondergebracht in een bv. De gemeente wil Magis nu integreren met het gemeentelijke arbeidsontwikkelbedrijf Rotterdam Inclusief, dat momenteel wordt opgericht.

Per 1 juli 2020 moeten de medewerkers van Magis officieel in dienst komen bij de gemeente. Voor de 102 personeelsleden verandert er niet veel, want hun werkzaamheden blijven hetzelfde.

Wethouder Arjan van Gils is blij met de samenvoeging. "Ik vind het belangrijk dat we investeren in één organisatie waar werk en ontwikkeling centraal staan." Hij noemt Magis een mooie aanvulling op de participatie- en ontwikkeltrajecten die de gemeente momenteel al aanbiedt.

Ook wethouder Richard Moti (Werk en Inkomen) is positief. "Op deze manier zorgen we ervoor dat Rotterdammers die een steuntje in de rug nodig hebben, zich kunnen ontwikkelen en aan de slag blijven. Ik geloof erin dat iedereen een talent heeft. Door leren en ontwikkelen te stimuleren, zorgen we ervoor dat de medewerkers van Magis mee kunnen blijven doen."



De verwachting is dat het voorstel volgende maand wordt behandeld in de Rotterdamse gemeenteraad.