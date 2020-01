Sliedrecht Sport en ZVH maken zich op voor de kampioenspoule

Van der Wel: 'We moeten onze progressie in de kampioenspoule doorzetten'

Sliedrecht Sport en ZVH troffen elkaar woensdagavond in de eredivisie. Veel stond er in sporthal De Basis niet op het spel voor beide ploegen. Zowel Sliedrecht Sport als ZVH zijn al verzekerd van een plekje in de kampioenspoule. Toch nam dat geen charme weg van de Rijnmond-derby.

ZVH-coach Kristian van der Wel baalde na afloop toch dat zijn ploeg niet volledig de derbybeleving liet zien. "Het is sowieso een streekderby, maar de beleving was anders omdat we als ZVH te weinig strijd hebben geleverd." Sliedrecht Sport won de wedstrijd met 3-0.

De wedstrijd was extra speciaal voor Sliedrecht Sport-aanvoerder Michael van Leeuwe. De middenman van de 'blauw-witten' zette zijn eerste volleybalstappen bij ZVH. "De echte Sliedrecht Sport-derby is eigenlijk tegen Dordrecht. Maar ik kijk wel naar deze wedstrijd uit. Ik vind het leuk om tegen mijn oude club te spelen."

Kampioensaspiraties

Hoewel Sliedrecht Sport en ZVH verzekerd zijn van een plek in de aankomende kampioenspoule hebben de ploegen weinig hoop op een titel. Zeker de Zevenhuizenaren sluiten een eventuele negende landstitel via een stunt uit. "Het is een hele tijd geleden dat we voor de titel streden", weet ZVH'er Chris van Mullen. "Maar een stunt? We zullen er voor gaan, maar realistisch gezien is dat niet haalbaar voor ons."

Voor promovendus ZVH is de kampioenspoule meer een onderdeel van het proces om op de lange termijn een grotere rol van betekenis te spelen in de kampioenspoule of zelfs de finale om de landstitel. "We hebben een relatief jonge groep en willen progressie maken", legt Van der Wel uit. "We zijn niet voor niks vijfde geworden. Onze doelstelling is die progressie door te zetten. Of je dan tweede, vierde of zesde wordt, hangt af van onze progressie."

De heren van Sliedrecht Sport zijn door hun derde plaats in de reguliere competitie een outsider voor de titel. Sliedrecht Sport-coach Paul van der Ven acht de kans zelfs klein dat Sliedrecht Sport de finale van de kampioenspoule haalt. "Ik geef ons twintig procent kans om eerste of tweede te worden in de kampioenspoule. We kunnen energiek spelen. Als we dat proces volhouden, zien we vanzelf wat er mogelijk is."

Sliedrecht Sport wil zich focussen op het pakken van de derde plaats in de kampioenspoule. Daarbij zouden zeges tegen Dynamo Apeldoorn en Lycurgus bonuspunten zijn voor de Sliedrechtse volleyballers. Michael van Leeuwe kijkt erg uit naar die duels. "We willen gewoon kijken of een stuntje mogelijk is. We willen de top drie, net als in de competitie, in de kampioenspoule het vuur aan de schenen leggen."