Het weer van vandaag: aanvoer van zachtere lucht

Vanochtend is het droog met eerst soms wat zon. Vanmiddag is het bewolkt en in de 2de helft van de middag wordt het druilerig met lichte regen- en motregen. Eind van de middag is het kwik opgelopen naar 10 graden. De zuiden- tot zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig, kracht 4 tot 6. Vanavond is het bewolkt en druilerig, vannacht wordt het droog. De temperatuur komt niet lager dan 9 graden en eerst staat er een (vrij) krachtige zuidwestenwind. In de loop van de nacht neemt de wind in kracht af.