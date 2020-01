Honderden scholen in de regio dicht tijdens lerarenstaking

Leraren en schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs staken donderdag en vrijdag. Ze willen structurele investeringen in het onderwijs en een verlaging van de werkdruk.

De actiebereidheid is hoog, blijkt uit cijfers van de grootste lerarenvakbond Aob. Zo'n 41-honderd scholen in het land hebben aangegeven dicht te gaan. In Rotterdam gaan zo'n 180 scholen dicht en in Dordrecht twintig.

Leraren uit heel Zuid-Holland komen donderdagmiddag bij elkaar. Eerst bij de Kuip en later komen ze samen in de Maassilo over de situatie in het onderwijs.

Minister Slob van Onderwijs zegt begrip te hebben voor de zorgen van de leraren, maar dat er geen extra geld komt om de eisen van de leraren in te willigen.

In november staakten de leraren van zo'n driehonderd scholen in de regio ook al. Toen liepen zij een protestmars van het Wilhelminaplein naar het stadion van Excelsior.