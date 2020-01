Willen Briellenaren wel fuseren met buurtgemeenten?

De gemeenteraad van Brielle heeft eerder deze week gestemd voor een bestuurlijke fusie met de buurgemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne. Als die andere raden ook zouden voorstemmen, dan slinkt het aantal gemeenten op Voorne-Putten van vier naar twee.

Maar niet iedereen ziet een fusie zitten. "Ik kom uit Middelharnis. In mijn eigen gemeente heb ik het ook meegemaakt. Meestal wordt het er niet beter op. Ik ben tegen fusies." In Brielle zijn mensen bang dat het plaatsje zijn identiteit verliest. "Elk plaatsje heeft zijn eigen karakter. Dat heeft Brielle ook."

Noodzakelijk

Maar Frits de Reus, fractievoorzitter van Inwoners Belang Gemeente Brielle (IBGM), zegt dat een fusie met Hellevoetsluis en Westvoorne echt nodig is. Brielle kan volgens hem geen zelfstandige gemeente blijven.

"Het houdt dan in dat je met een beperkt ambtenarenapparaat allerlei taken van het Rijk moet oplossen. Dat wordt dan steeds lastiger", legt De Reus uit. Hij heeft ook begrip voor Briellenaren die geen fusie worden. "Uiteindelijk hebben de inwoners gekozen voor mensen in de raad die deze keuze moeten nemen."

Nieuwe gemeente, nieuwe naam

De Reus weet nog niet hoe de eventuele nieuwe gemeente uit Brielle, Hellevoetsluis of Westvoorne moet gaan heten. "Het is misschien handig dat we dit als suggestie aan de bevolking mee geven. Wie weet komt daar een mooie naam uit."