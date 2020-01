Excelsior-keeper Damen over band met Dijkhuizen: 'Prettig en vertrouwd'

Alessandro Damen werkte in het verleden bij amateurclub De Meern samen met Marinus Dijkhuizen. De nieuwe trainer van Excelsior gaf de doelman een kans in het betaalde voetbal. ''Ik heb vertrouwen in deze trainer en ik voel me prettig en vertrouwd onder hem'', zegt Damen.

De 29-jarige Damen promoveerde in het shirt van Excelsior met Dijkhuizen als trainer in 2014 naar de eredivisie. ''Iedereen wist toen wat hij defensief moest doen'', herinnert hij zich nog uit die periode.

''Dijkhuizen maakt het heel makkelijk en heel duidelijk. Ik denk dat we dat op dit moment nodig hebben. Als je onze wedstrijden analyseert, dan zie je dat we veel onduidelijkheden hadden in de selectie. Sommige jongens gaven druk naar voren, terwijl anderen weer achteruit liepen. Onderling was het nooit duidelijk.''

Toch is Damen niet per se blij met de trainerswissel. De keeper clashte een aantal keer met oud-trainer Ricardo Moniz, maar hij ontkent dat hij problemen met hem had. ''Ik weet niet waar de media dat vandaan halen. We hebben op het trainingsveld één aanvaring gehad, maar dat is daarna snel opgelost.''

''Verder heb ik een goede band met Moniz gehad en ik heb veel van hem geleerd. Ik vind het erg dat hij ontslagen is. Het geeft een naar gevoel als een trainer wordt ontslagen. Ook al waren de resultaten niet goed.''

Damen pakte afgelopen maandag in het duel met Jong PSV (2-1 verlies) al vroeg een rode kaart. ''Ik heb de trainer in die zin in de steek gelaten. Aan de andere kant lag het defensief te veel open, dus het was wachten tot deze situatie zich een keer voor zal doen. Dan is die rode kaart het gevolg. Dat kwam niet uit de lucht vallen.''

Marinus Dijkhuizen maakt vrijdagavond tegen zijn oude club NAC zijn rentree als trainer van Excelsior. Dit duel is vanaf 20:00 uur te volgen via een livestream op onze website.

