Blij en teleurgesteld na tweede ticketronde Songfestival

Verdriet, teleurstelling en vreugde. Op social media was het een waterval aan emoties nadat om 12:00 uur de kaartverkoop van tickets voor het Eurovisie Songfestival in Rotterdam begon.

De kaartjes die in de tweede ronde in de verkoop gingen, werden in anderhalf uur verkocht. Het gaat om een beperkt aantal kaarten voor alle negen shows in Ahoy.

De prijzen in deze tweede ronde varieerden van 23,50 euro voor een Family Show tot 258,50 euro voor een plekje in de zaal tijdens een van de halve finales. Ook tickets voor de finale waren verkrijgbaar.

De eerste verkoopronde was in december. De kaarten in die ronde waren binnen een uur uitverkocht.