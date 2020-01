FC Dordrecht-speler Ormonde-Ottewil voor halfjaar naar Excelsior

Brandon Ormonde-Ottewil (links) in actie voor FC Dordrecht. Foto: Mischa Keemink (VK Sportphoto)

De 24-jarige Ormonde-Ottewil heeft anderhalf seizoen aan de Krommedijk gespeeld. Zijn contract in Dordrecht loopt aan het einde van het seizoen af. Excelsior heeft in het contract van de Engelsman opgenomen dat ze hem deze zomer definitief over kunnen nemen.