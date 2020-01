Politie deelt beelden van gewelddadige overval Hoogvliet

De overvallen vonden plaats op de Hordijk in Rotterdam-IJsselmonde en in de Saffraanstraat in Rotterdam-Hoogvliet. In beide gevallen zijn goede beelden beschikbaar en de politie hoopt dat de kijker van Bureau Rijnmond kan helpen de daders op te sporen.

Verder wordt aandacht besteed aan een autobrand en wordt gezocht naar een fietsendief. In Schiedam werd eind vorig jaar een auto in brand gestoken op de Rembrandtlaan. Vier andere auto’s vatten daardoor ook vlam. De politie is nog op zoek naar de dader of daders.

Ook is een trotse eigenaar zijn elektrische fiets kwijt. Wel, zijn scherpe beelden van de dief beschikbaar die moeten leiden naar zijn aanhouding.

Kijk donderdagmiddag om 17:20 uur op Rijnmond naar Bureau Rijnmond. Het programma wordt hierna ieder half uur herhaald.