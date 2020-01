Inval in Hellevoetsluis; loos alarm

De politie heeft donderdagmorgen een inval gedaan in drie woningen aan de Duinweg in Hellevoetsluis. Dit gebeurde na een melding dat er vanuit een huis zou zijn geschoten. Uiteindelijk kon de politie geen bewijs vinden dat er was geschoten.

Eén van de bewoners, een 70-jarige man, vindt dat de politie heel hard doorpakte. "Ik heb drie kwartier boeien om gehad. Ik heb nogal grote handen, dus dat deed pijn. Maar zelfs toen ik vroeg of die dingen niet losser konden of af konden worden gedaan, was het 'nee'. Dat begrijp ik niet."

De man snapt dat de politie het zekere voor het onzekere nam en de

BenaderingsTechniek Gevaarlijke Verdachten (BGTV) gebruikte. "Maar ze hadden nadat mijn huis was doorzocht, iets aan mijn situatie kunnen doen."

De politie doorzocht drie huizen, maar vond geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk was geschoten. Ook werden geen wapens gevonden.

Klacht

De politie betreurt het dat de man niet blij is met het verloop. "Collega's hebben met de man gesproken. Ze dachten dat hij tevreden was over het gesprek. Maar het staat hem vrij om een klacht in te dienen", zegt een woordvoerder.