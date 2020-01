Afsluiting N3 slechts begin van verkeersleed

De afsluiting van de N3, als gevolg van de renovatie van de Wantijbrug in Dordrecht, is slechts het begin van een langdurig onderhoudsplan dat de komende jaren nog voor het nodige verkeersleed kan zorgen.

"Na de Wantijbrug staat renovatie gepland van nog eens twaalf bruggen, acht tunnels en tien wegen in Zuid-Holland", zegt Joost Seesink van Rijkswaterstaat, die dit de grootste onderhoudsopgave in de geschiedenis noemt.

Enorme operatie

Om het verkeersleed te beperken moet werk in zo'n kort mogelijke periode uitgevoerd worden. "Of het hier sneller kan? Da's moeilijk", zegt Peter van Nes van aannemerscombinatie Volkerbrug, die het werk aan de Wantijbrug uitvoert.

In de kelder onder de brug moeten enorme onderdelen, zoals de tandwielen van de beweegbare brugdelen, vervangen worden. Oude onderdelen moeten er uit, nieuwe er in. Dat moet gebeuren door een groot gat in de zijkant van de brug.

Geen zwaar verkeer

"Bij de bouw van de brug werd alles er van bovenaf in gehesen, maar als we dat nu zouden doen zou de klus juist langer duren", licht Van Nes toe. Door het maken van een gat in de zijkant van de brug raakt deze - tijdelijk - verzwakt.

Om die reden mag er dus geen zwaar verkeer over de brug. Onder en rondom het gat worden versterkingen gemaakt, zodat het verkeer er vanaf 3 april weer overheen kan. Het werk aan de brug is dan nog lang niet af.

Geluidhinder beperken

"Eigenlijk begint dan pas het werk aan de brug zelf", zegt Seesink. Ook onthult hij een leuk nieuwtje voor omwonenden van de brug: "we voeren hier namelijk ook een pilot-project uit om geluidshinder te beperken."

Omwonenden, op de Staart en in de Stadspolders in Dordt, horen vaak een onweer-achtig gerommel, dat wordt veroorzaakt doordat de oude brug 'kleppert' als er zwaar verkeer overheen rijdt. Het geluid glijdt dan als het ware over de rivier Het Wantij.

"Daarom brengen we aan de onderkant geluidsdemping aan en proberen we de spleten tussen de vaste en beweegbare delen van de brug zo klein mogelijk te maken." Of dat helpt zullen de omwonenden na september gaan merken.