Hangouderen Oude-Tonge hebben last van bankschijters

Wim Kamp trok bij de gemeente aan de bel. Soms zijn de bankjes te vies om er te zitten. En kun je er zitten, dan loop je zelf het risico om een flats op je hoofd te krijgen. “Dat is al meerdere keren gebeurd”, vertelt Kamp.

De zwaluwen hebben vanaf eind april nestjes bij het monumentale pand achter de bankjes. “Dan is het er echt druk met vogels”. De bankjes staan aan een weg die niet veel gebruikt wordt, maar volgens de ouderen is er voldoende ruimte om ze iets naar voren te verplaatsen.

Motie bankschijters

De oproep van Kamp bij de gemeente haalde eerder niets uit. Reden voor de lokale partij Vitale Kernen Goeree-Overflakkee om komende raadsvergadering een motie in te dienen over de kwestie.

Via Facebook laat de partij weten:

De reactie van of namens wethouder Tea Both (CDA) was ‘dit gaan we niet doen’. Vitale Kernen neemt hiermee geen genoegen en dient de eerstvolgende raadsvergadering daarom een motie in, om de bankjes alsnog een stukje te verplaatsen, zodat de mannen er strontvrij kunnen chillen.

Op het bericht komen wisselende commentaren. De één vindt het goed dat de partij zich hier druk over maakt, omdat het bankhangen het hoogtepunt van de dag is voor sommige mensen. Maar anderen vragen zich af of de politiek zich niet bezig hoort te houden met belangrijkere zaken.

De gemeente heeft inmiddels contact opgenomen met de hangouderen om te zoeken naar een oplossing.