Zwaargewonde bewoner verdacht van brandstichting

De Rotterdammer, die woensdag aan het eind van de middag ernstig gewond raakte bij de brand in Rotterdam-Oosterflank, wordt verdacht van brandstichting. De man is de bewoner van de flat aan de Grote Beer. Dat meldt de politie.

Forensische opsporing van de politie deed donderdagmorgen onderzoek naar de brand. De conclusie is dat de brand is aangestoken.

De man kan in verband met zijn verwondingen nog niet worden aangehouden. De politie hield direct na de brand al rekening met brandstichting.



De brand brak woensdag aan het eind van de middag uit. Bewoners van 32 woningen moesten de flat tijdelijk hun woning verlaten. Eén woning naast het pand waar de brand begon, is ook ernstig beschadigd. De bewoners zijn met corporatie Havensteder in gesprek over een alternatief.

Het portiek en de gangen hebben ook last van rook- en waterschade. Havensteder laat die delen van de flat schoonmaken.