Kun je Kaapverdianen nog steeds 'stille migranten' noemen?

Verslaggever Tenny Tenzer in gesprek met Alice Fortes

Burgemeester Aboutaleb in gesprek met Kaapverdianen

Zijn Kaapverdianen in Rotterdam nog wel 'stille migranten'?

Ze worden 'stille migranten' genoemd. Van oudsher huist in Rotterdam een grote Kaapverdiaanse gemeenschap. De huidige generatie laat tegenwoordig van zichzelf horen op politiek, sportief en cultureel vlak. De vraag rijst: Kan je anno 2020 deze bevolkingsgroep nog 'stille migranten' noemen?

Alice Fortes organiseerde een avond waarbij burgemeester Aboutaleb in gesprek ging met de Kaapverdiaanse gemeenschap. Zij vindt de term 'stille migranten' verouderd en zegt dat het hoort bij de eerste generatie gastarbeiders die in de jaren zestig naar Rotterdam kwamen. "Wij zijn niet langer stil meer en eisen onze plek in de maatschappij."

'Ik wil niet stil zijn'

Zangeres Djocy Santos zong op deze bijeenkomst waar verschillende generaties Kaapverdianen aanwezig waren. Zij hoopt dat het afgelopen is met de term 'stille migranten'. "Ik wil niet stil zijn. Veel Kaapverdianen willen gehoord en gezien worden."

Terug naar Alice. De term 'actieve migranten' zou beter passen zegt ze. Ze merkt dat de keerzijde van deze participatie is dat veel Kaapverdianen afstand aan het nemen zijn van hun cultuur. "Dat vinden we jammer Daar moet iets aan gedaan worden."