De politie heeft woensdagavond in Schiedam-Oost in korte tijd voor 20.000 euro aan achterstallig belastinggeld binnengehaald.

In drie uur tijd werden zo'n 25 auto's gecontroleerd. Gemiddeld ging het om ongeveer €800 per gecontroleerd voertuig. Ook zijn twee auto's in beslag genomen.

Volgens de wijkagent zijn er geen bekeuringen uitgedeeld, want iedereen hield zich keurig aan de regels.