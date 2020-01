Rotterdammer vast voor moord op advocaat Derk Wiersum

Politie Amsterdam over de arrestatie in Rotterdam voor de moord op Derk Wiersum

De man wordt verdacht van het medeplegen van de moord. De man is donderdag voorgeleid en blijft in ieder geval nog twee weken vast zitten en zit in volledige beperkingen. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

De 44-jarige Wiersum werd op 18 september vorig jaar doodgeschoten in de buurt van zijn woning in Buitenveldert. Hij was de advocaat van kroongetuige Nabil B.

Al eerder werden twee verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de zaak. Het gaat om een 36-jarige man uit Almere en een 26-jarige man uit Soest.

Het landelijke onderzoek van de politie naar de moord is nog altijd in volle gang. Na de aanhouding van de Rotterdammer maandag, zijn er doorzoekingen gedaan in Amsterdam en Rotterdam. Het is niet bekend wat daar uit is gekomen.

Eerder werd bekend dat de auto die bij de moord was gebruikt, een Opel Combo, in Rotterdam-West was gestolen.