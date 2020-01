Pabo-studenten: passie voor onderwijs sterker dan angst voor de toekomst

Het imago van het onderwijs is niet echt positief te noemen. Desondanks zijn er heel wat jonge mensen die zich niet laten afschrikken, en niets liever willen dan voor de klas staan.

"Ik wil dit sinds ik klein ben. En ik vind de opleiding nog onwijs leuk. In mijn geval is het dus echt dat ik het heel leuk vind om te doen.", legt een derdejaars pabo-studente van de Hogeschool Rotterdam uit.

Het gaat niet altijd over rozen

Zij loopt nu stage op een basisschool, en ondervindt aan den lijve dat het een beroep is dat niet over rozen gaat. "Er wordt aan mij gevraagd om bepaalde zaken op te pakken, zodat mijn collega's tijd hebben voor andere dingen waar ze anders niet aan toekomen."

Hoewel zij nog niet is afgestudeerd, wordt er al wel van haar verwacht dat ze zelfstandig lesgeeft. "Ik vind het aan de ene kant fijn. Aan de andere kant is het wel heftig. Zo af en toe is het niet erg, maar het moet niet standaard worden."

Passie

Een schoolgenoot, die stage loopt op een school in Rotterdam-Zuid, ziet ook de grote druk bij haar collega's. Ze ervaart dat er op de school te weinig ruimte is om de leerlingen goed te begeleiden.

"Vooral bij mijn oudere collega's zie ik dat de werkdruk heel groot is. Dit maakt me wel angstig voor de komende twintig á dertig jaar."

Waarom ze dan toch doorgaat met de studie? "Ik denk dat als je het eenmaal echt leuk vind, het echt een passie wordt."

Hoewel deze studente zich dus niet uit het veld laat slaan, snapt ze wel heel goed dat mensen worden afgeschrikt om voor het lerarenvak te kiezen. Dat er iets moet veranderen staat volgens haar dan ook buiten kijf. "Het is een nobel beroep. En voor de toekomst is het beroep dat belangrijk blijft."