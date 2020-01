Duizenden leraren protesteren in Rotterdam

Else Marike Visser van WIJonderwEIS over het tienpuntenplan

Actievoerders in de Maassilo in Rotterdam

Duizenden leraren voeren actie in Rotterdam

Duizenden leraren hebben donderdag in Rotterdam gedemonstreerd. Ze willen dat het kabinet meer doet aan de werkdruk in het basis- en voortgezet onderwijs.

In Rotterdam liepen honderden stakende leraren naar stadion De Kuip. Ze deden dat vanaf drie punten. In het stadion sloten nog meer docenten zich aan bij het protest.

Er waren er toespraken van vakbonden en politieke partijen, zoals SP-leider Lilian Marijnissen: "Deze mensen doen dit werk niet voor de lol, ze doen het met hun hart om goed onderwijs te geven aan kinderen."

Maassilo

Daarna was er een bijeenkomst in de Maassilo, waar een tienpuntenplan gepresteerd werd. Daarin staan oplossingen om de werkdruk te verlaten, zoals het uitbesteden van taken die niet zoveel te maken hebben met het geven van onderwijs.

Het gaat dan bijvoorbeeld om het organiseren van evenementen en workshops binnen scholen. Nu doen vakleerkrachten dat en dat gaat ten kostte van de inzetbaarheid in de klas.

Groot tekort

In heel Nederland bleven donderdag ruim vierduizend basis- en middelbare scholen dicht, ongeveer de helft van alle scholen.

Leraren voerden in november ook al actie voor betere werkomstandigheden. Over een paar jaar wordt er een tekort van 1300 voltijdsbanen verwacht in het onderwijs.