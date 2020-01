Van Hanegem over Berghuis: 'Je mag niks over hem zeggen. 'Wegwezen' denk ik dan'

Willem van Hanegem nam uitgebreid de tijd om te praten over de club waar hij al ruim vijftig jaar aan is verbonden: Feyenoord. Het clubicoon sprak onder andere over Dick Advocaat, Sjaak Troost en denkt dat hij nooit meer een landstitel van Feyenoord gaat meemaken.

Van Hanegem is ook uitgesproken over een aantal spelers van Feyenoord. Hij kan genieten van Orkun Kökcü. "Goede speler is dat." Maar de beste speler van Feyenoord vindt hij Steven Berghuis. Maar het steekt hem wel dat de aanvoerder zo lastig met kritiek om kan gaan. "Als wij een keer wat tegen hem zeggen, is meneer gepikeerd. Hij was ook niet gepikeerd, toen wij vonden dat hij bij AZ wat vaker moest spelen. Omdat wij het een goede speler vinden. Je mag niks over hem zeggen. Dat wil hij niet begrijpen. Dan denk ik 'wegwezen'."

"Het zal mij een zorg zijn of Feyenoord doorgaat met Dick Advocaat"



De meest gestelde vraag in en om de Kuip is of Feyenoord moet verlengen met Dick Advocaat. Onder zijn leiding zijn de Rotterdammers in de competitie nog altijd ongeslagen. Feyenoord is gestegen van de twaalfde naar de derde plek op de ranglijst. "Het zal mij een zorg zijn of Feyenoord door moet met Advocaat", zegt Van Hanegem. "Al geef je hem een tienjarig contract. Ik ben wel supporter van Feyenoord, maar niet van Advocaat. Het zit niet bepaald tegen onder hem. Daar moet je ook naar kijken. Je kan straks ook van de zeven wedstrijden er drie verliezen."

"Maar nu is Sjaak Troost niet te vertrouwen"

Hoewel het spel niet altijd even goed is, is Van Hanegem wel blij met de resultaten van Feyenoord. Wel vindt hij het vervelend dat Sjaak Troost hem - ondanks meerdere beloften - nog steeds niet heeft gebeld. Terwijl hij dit maanden geleden al een paar keer had beloofd. "Bel dan om te zeggen dat het gesprek niet door gaat. Meer is het niet. Dat is toch niks bijzonders? Ik word dan echt niet boos. Maar nu is hij niet te vertrouwen. Dat irriteert mij. Net als Dirk Kuijt. Zei ook dat hij zou bellen. Ook nog niks van gehoord. Daar hou ik niet van. Het gaat om de eerlijkheid."

