Rotterdamse winkelier over Brexit: 'Ook consument gaat het nu merken'

Radio gesprek over de Brexit

"Nu duurt het al meer dan vier weken voordat ik iets binnen krijg en ik vrees het ergste", zegt eigenaresse Anouk Brandwijk van de Engelse boetiek winkel Sherlock's Place. In de winkel aan het Grotekerkplein in Rotterdam wordt authentiek Engels servies verkocht. En taarten die rechtstreeks vanuit Engeland komen.

"Als die taarten straks lang in de havens moeten wachten vanwege invoerproblemen kan ik ze al weggooien voordat ze aankomen", zegt Brandwijk. De inkoop van het servies duurt nu al lang en de prijs ervan is al flink toegenomen. "Ik heb echt geen idee wat er gaat gebeuren, maar ik vrees het ergste", zegt Brandwijk.

Geen info

Ongeveer anderhalf jaar geleden kreeg Brandwijk een brief van de Belastingdienst dat er iets gaat veranderen. "Maar wat stond er helemaal niet in. Mijn leveranciers hebben ook geen idee. Sommige zijn al aan het hamsteren, we gaan het zien", zegt Brandwijk.

31 januari treedt Engeland officieel uit de EU. Tot december dit jaar zullen alle regels nog wel hetzelfde blijven, daarna zullen er nieuwe regels van kracht gaan, maar hoe die eruit komen te zien moet komend jaar nog onderhandeld worden.