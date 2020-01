Jongens (15 en 17 jaar) vast voor steekpartij Spijkenisse

De twee verdachten die vastzitten voor een steekpartij in Spijkenisse woensdagmiddag, zijn 15 en 17 jaar oud. Dat meldt de politie. Het tweetal werd woensdagmiddag opgepakt en zit sindsdien vast.

Een 17-jarige jongen werd woensdagmiddag rond 14:30 uur met een mes in zijn been gestoken op de Hoepelmaker. Er zou een ruzie aan vooraf gegaan zijn.

Volgens een ooggetuige werd het slachtoffer door een groep jongens te grazen genomen. "Met acht of tien personen stonden ze op die ander in te hakken. Ze waren allemaal in het donker gekleed en met capuchons. Twee stonden er ook nog te filmen, één dichtbij en één ver af."