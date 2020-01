'Zoenen op Zuid' voor een normaal leven als lhbt'er

"Eigenlijk hebben we maar één homosauna kunnen ontdekken", zegt Elise van 'Jezelf op Zuid'. "En zo'n sauna is dan ook nog iets voor een vrij specifieke doelgroep." De actiegroep wil maar één ding: een normaal leven voor de lhbt-gemeenschap in Rotterdam-Zuid.

'Jezelf op Zuid' wordt deels gevormd door vier studenten van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Het idee ontstond tijdens hun lessen 'Leasure Lab'. Elise: "We zijn gaan zoeken naar wat er gebeurt op Zuid. En daar zagen we één ding niet: uitingen van homoseksualiteit."

"Een gaybar, een gaypride, een regenboogvlag. Niet te zien in Rotterdam-Zuid", zegt Dyon van Jezelf op Zuid. "Verder hoor ik van vrienden die er wonen dat ze zich 's avonds niet altijd veilig voelen. Hand in hand over straat? Nee, liever niet. Dan kijken mensen je heel raar aan."

Om daar verandering in te brengen, heeft de actiegroep verschillende initiatieven in het leven geroepen. Zo was er vorige week 'Zoenen op Zuid', een zoenactie voor de Oude Kerk in Charlois. Volgende maand verschijnt er een speciaal magazine voor lesbiënnes, gays, biseksuelen en transgenders. "Een man moet gewoon op een man kunnen vallen en een vrouw op een vrouw."



Bij Jezelf op Zuid willen ze dat mensen hun geaardheid niet hoeven te verstoppen. De oplossing in het zeer multiculturele en diverse deel van Rotterdam is niet makkelijk, erkennen ze. "De eerste stap is in ieder geval dat wij er zo normaal mogelijk over doen."

Dyon is in ieder geval van plan zich niet te verstoppen als hij binnenkort met zijn vriend naar Charlois verhuist. Hij is trots op zijn relatie en wil daar op geen enkele manier schimmig over doen.

"Ik heb, om zo maar te zeggen, best wel schijt aan wat anderen over me zeggen. We gaan samen hand in hand over straat. En ik lieg er niet over dat ik samen met mijn vriend een huis deel. Ook niet op Rotterdam-Zuid."