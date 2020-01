Sliedrechtse wethouder Van der Plas stapt op

De Sliedrechtse wethouder Ben van der Plas stapt op. Dat heeft hij in een brief aan Burgemeester Bram van Hemmen laten weten.

Van der Plas was al veertien jaar actief in de lokale politiek. Sinds anderhalf jaar wethouder namens de PvdA. Deze baan voelde voor hem persoonlijk als een grote verantwoordelijkheid. "Ik ben nu tot de conclusie gekomen dat ik moet terugtreden. Het zou ten koste gaan van mij persoonlijk en daarmee van de kwaliteit die ik als wethouder wil leveren."

Van der Plas had de portefeuilles ruimtelijke ordening, grondbeleid, gemeentelijk vastgoed, bouw- en woningtoezicht en een deel van de portefeuille onderwijs onder zijn hoede. Het college beslist volgende week wie deze taken over gaat nemen.

Burgemeester Van Hemmen noemt Van der Plas een warm en betrokken mens. "Wij vinden het bijzonder jammer dat hij ons college verlaat en hebben groot respect voor zijn besluit."