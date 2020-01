Camperbezitters nemen schade op na brand in stalling

De brand woensdagmiddag in een stalling voor campers en caravans in Rotterdam-Schiebroek, heeft minimaal tien campers beschadigd. Een aantal is volledig uitgebrand. Donderdag heeft de eigenaar van de stalling de getroffen camperbezitters persoonlijk op de hoogte gebracht.

Veel eigenaren kwamen donderdag zelf bij de stalling informeren naar de toestand van hun camper of caravan. "Iedereen komt uiteraard langs, ook mijn telefoon staat roodgloeiend," vertelt Marc van den Baard, eigenaar van de camper- en caravanstalling aan de Wilderskade. "De meeste mensen kan ik gelukkig geruststellen, sommigen hebben helaas wat meer ellende."



Aangeslagen

Van den Baard is zichtbaar aangeslagen door de gebeurtenissen. "Ik was net weg, toen ik twintig minuten later gebeld werd dat er brand was in de stalling. Toen ik hier kwam, was de brandweer al van alle kanten aan het blussen. Dat is heel goed geweest, want zo is het beperkt gebleven tot een aantal campers."

Een caravan-eigenaar poetst wat roet van zijn deur. "Maar hij staat er gelukkig nog," zegt hij opgelucht. "Ik heb veel geluk gehad, want de brand was hier een paar meter vandaan. Binnen ruik je het wel, die stank zal nog wel even blijven hangen. In april wil ik er weer mee op pad."

Een ander constateert na het openen van de deur van zijn caravan, dat het wel meevalt met de rooklucht: "Ruikt nog als nieuw!"

Oorzaak onbekend

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk, volgens Van den Den Baard. "Het is in een camper begonnen en alles wat er direct naast stond, heeft ook vlam gevat. Verder weet ik nog helemaal niks." Ook is nog niet duidelijk hoe het verder moet met de stalling en wat er moet gebeuren met de caravans en campers die er nog geparkeerd staan.