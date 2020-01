Rotterdam kiest voor totaal vuurwerkverbod

Er komt een plan voor een totaal vuurwerkverbod in Rotterdam. De gemeenteraad is daarmee akkoord gegaan. Alleen het CDA, Leefbaar Rotterdam en de PVV waren tegen.

Rond half april gaat de gemeenteraad over het definitieve plan stemmen.

Het kabinet zou volgens ingewijden in Den Haag later deze week kiezen voor een gedeeltelijk vuurwerkverbod voor heel Nederland. Siervuurwerk zou in dat voorstel mogen blijven.

Burgemeester Aboutaleb is bang voor de gevolgen van zo'n beslissing: "Als het kabinet komt met alleen een beperkt verbod op knal- en siervuurwerk dan is dat voor ons onvoldoende. Dat heeft dan maar een beperkt effect. Het betekent dan dat het kabinet aanstuurt op twee regimes in Nederland. Gemeenten die een totaalverbod kennen en gemeenten die dat niet hebben."



De gemeenteraad in Rotterdam sprak er donderdagavond uitgebreid over. "Vandaag maken we met elkaar een stap naar een nieuw oud en nieuw", zei Stephan Leewis van GroenLinks in de raad.

"Een oud en nieuw waar iedereen weer welkom is in de stad. Waar de nadruk komt te liggen op vieren en niet op geweld. Een oud en nieuw waar we met elkaar genieten van mooie, professionele vuurwerkshows en veilig over straat kunnen."