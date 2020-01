Aanklager eist twee duels zonder fanatieke aanhang voor FC Den Bosch

Mendes Moreira kreeg destijds al vanaf het begin van de wedstrijd scheldwoorden naar zijn hoofd. "Zwarte Piet, K-neger, K-zwarte, het bleef maar doorgaan”, zei de aanvaller eerder bij Rijnmond. De uitspraak in de tuchtzaak rond de racistische spreekkoren volgt over twee weken, wel liet FC Den Bosch al weten in geen enkel geval tegen de straf in beroep te gaan.

Eerder deze week werd nog bekend dat FC Den Bosch op basis van beeld- en geluidsopnames enkele supporters die Mendes Moreira racistisch bejegenden, had opgespoord. Tot nu toe werd er één stadionverbod uitgedeeld vanwege racisme.