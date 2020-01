Gemeenteraad Rotterdam stelt enquêtecommissie Warmtebedrijf aan

Er zijn vier Rotterdamse gemeenteraadsleden in die commissie benoemd. Ellen Verkoelen van 50PLUS, Stephan Leewis van GroenLinks, Robin de Roon van D66 en Jan Willem Verheij van de VVD nemen plaats in de commissie. Een voorzitter moet nog worden aangesteld. Dat zal volgende maand gebeuren.

Restwarmte

Het Warmtebedrijf werd opgezet om restwarmte uit de Rotterdamse haven te gebruiken voor het verwarmen van huizen en bedrijven uit de omgeving. Maar omdat er te weinig Rotterdamse aansluitingen zijn, werd besloten een deal te sluiten met Leiden om daar een woonwijk van warmte uit de haven te voorzien.

De gemeenteraad gaf in november vorig jaar aan dat ze een onderzoek willen sinds de start van het Warmtebedrijf in 2006 en dat daarin onderzocht wordt wat fout is gegaan. Tijdens de raadsenquête zullen betrokkenen onder ede worden verhoord. Ambtenaren en bestuurders zijn verplicht om daaraan mee te werken. De raadenquête is het zwaarste controlemiddel van de gemeenteraad.

Volgens de Rotterdamse Rekenkamer zou de gemeente voor enkele honderden miljoenen het schip in zijn gegaan met de warmteleiding naar Leiden.

“Ik ga me niet uitlaten over wie nou precies verantwoordelijk is voor wat. Laat de gemeenteraad dat maar doen", zei Paul Hofstra van de Rekenkamer eerder. "Wij hebben voldoende munitie aangeleverd om op die vraag een antwoord te kunnen geven.”