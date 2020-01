Peking Express rijdt door Rotterdam

Rottertram was dus even de Peking Express

De reizigers bevalt het wel. "Een geweldig leuk initiatief! Je rijdt door Rotterdam in een tram en ondertussen geniet je van echt Chinees eten", zegt één van de reizigers die met stokjes een dumpling naar binnen werkt.

De tram rijdt een rondje van 2,5 uur door Rotterdam. Naast Chinees eten krijgen ze van verhalenhuis Belvedère op Katendrecht ook te horen over het verleden dat Rotterdam heeft met Chinezen.

Chinatown is Rotterdams

Voor 1920 waren er in Europa nog maar weinig Chinezen. Een grote havenstaking bracht daar verandering in. "Het bedrijf Lloyd zat niet te wachten op de staking en importeerde letterlijk tientallen Chinezen", zegt Schalkwijk van verhalenhuis Belvedère op Katendrecht. "Na de staking bleven veel van deze Chinezen en zo ontstond het eerste Chinatown van Europa, hier dus in Rotterdam."

Coronavirus

Het coronavirus, dat eind 2019 uitbrak in de Chinese stad Wuhan, houdt momenteel de wereld in zijn greep. Het virus werd donderdagavond door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zelfs bestempeld als internationale noodsituatie.

"Of hier mondkapjes nodig zijn? "lacht chef-kok Fenmei Hu hard. Ze maakt zich wel zorgen om familie en vrienden in China. "Hier in Nederland is alles goed geregeld, maar ik hoop dat het goed komt in China", besluit zij.