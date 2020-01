Bouwplannen woningen Parkhaven worden verder uitgewerkt

Net als in de eerdere commissievergadering was er donderdag ook veel weerstand tegen de bouwplannen. Veel bewoners waren naar de raadszaal gekomen om het debat te volgen.

Een lid van de gebiedscommissie Delfshaven sprak de raad toe. Ze zei dat de communicatie naar de bewoners slecht was. Bewoners is niets gevraagd, ze zijn alleen geïnformeerd.

Verlies van groen

Veel kritiek ging over de bouw in het groen naast het park. Voor de Partij voor de Dieren is het hoogwaardig groen dat niet verloren mag gaan door er woningen te gaan bouwen. Veel kritiek was er op GroenLinks. De fractie werd verweten dat ze niet voor de natuur opkomen.

Denk is voor het plan, maar wilde wel dat samen met de projectontwikkelaars gekeken wordt of er een lagere huur kan zijn in het middensegment dan 950 euro. Ook is er de wens dat de woningen zeker vijftien jaar in het middensegment zullen blijven.

De SP was kritisch op de PvdA. Die laatste partij zei voorstander van het plan te zijn. De PvdA geeft aan het groen niet als hoogwaardig te zien en wijst daarnaast ook naar de grote woningnood. Bovendien is de bouwlocatie geen onderdeel van het park.

De SP daarentegen vindt dat de huizen voor mensen met een kleine beurs onbereikbaar zijn. Het CDA wees erop dat twintig procent van de woningen sociaal is. “Wees blij dat dit gebeurt, het is meer dan niks", zei CDA-raadslid Eskes.

Natuur of woningen

Voor GroenLinks is het een moeilijke zaak. De partij vind het opofferen van de natuur niet goed, maar heeft wel meegetekend aan de opdracht om de komende jaren duizenden woningen te bouwen.

GroenLinks heeft uiteindelijk besloten akkoord te gaan als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Bijvoorbeeld extra groene aanplant tussen het Euromastpark en het Dakpark bij de Vierhavensstraat. Ook moeten er maatregelen genomen worden om de luchtkwaliteit te verbeteren, door bijvoorbeeld deelvervoer en fietsverkeer.

Toren minder hoog

Leefbaar Rotterdam is niet tegen het bouwen op de locatie, maar stemde toch tegen. De reden was de toren die vlakbij het naastgelegen verkeersplein komt te staan. Die heeft een geplande hoogte van zeventig meter. Dat vindt Leefbaar te hoog.

Die toren zou op sommige plekken het zicht op de Euromast ontnemen. Leefbaar wilde dat de plannen aangepast zouden worden en dat de toren net als de andere gebouwen hoogstens 45 meter wordt. Toen daar geen behoefte bij de voorstanders van het plan bleek te zijn, stemde Leefbaar tegen.