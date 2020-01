Scholieren slapen buiten voor het goede doel

Het regent, het is koud en het is guur. Maar voor dertien scholieren van de opleiding Verzorgende IG aan het Zadkine College in Spijkenisse is dat geen enkele reden om binnen te blijven. Komende nacht slapen ze buiten, voor het goede doel.

De slaapplekken zijn donderdagavond ingericht aan de Watersportweg in Vlaardingen. Daar mogen de scholieren met toestemming van de grondeigenaar hun actie uitvoeren, legt deelnemer Florian uit. De één brengt de nacht door onder een zeil, een ander wikkelt zich in een verhuisdeken. Gelukkig zijn de regenjassen ook aanwezig.

De scholieren, de meesten rond de 20 jaar, hopen op die manier zoveel mogelijk geld op te halen voor daklozen. De jongerenbeweging YoungImpact, die langskwam op school, bracht hen op het idee.

"We doen al veel voor ouderen", vertelt Florian. "Nu gaan we iets voor de daklozen doen, omdat ook die mensen hulp goed kunnen gebruiken."

Via een crowdfundingsactie kunnen mensen doneren. De opbrengst is inmiddels bijna duizend euro, laat Florian weten. "We gebruiken dit geld om allerlei tasjes te gaan vullen voor de mensen die dakloos zijn." De inhoud bestaat niet alleen uit eten en drinken, maar vooral ook uit praktische spullen. "Bijvoorbeeld een tandenborstel, een deken, een luchtje. Daarmee willen we langs instellingen en langs de mensen die we zelf op straat tegenkomen."

De scholieren staat een lange nacht te wachten. Donderdagavond om 20:30 uur zijn ze begonnen, maar vrijdagochtend kunnen ze pas weer de warmte opzoeken. "Dan pakken we de eerste metro terug."